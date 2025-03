Per sfuggire ai controlli feriscono gravemente un poliziotto, denunciati

Porto Sant'Elpidio (Fermo), 11 marzo 2025 - Insospettiti dal loro atteggiamento, hanno deciso di effettuare un controllo, ma la loro reazione è stata prima la fuga, poi l’aggressione e il ferimento di un poliziotto che ha raggiunto e bloccato uno dei fuggiaschi. Protagonisti della scorribanda due giovani tunisini che, dopo essere stati condotti in questura, sono stati denunciati a vario titolo per soggiorno illegale sul territorio nazionale, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

E’ accaduto a Porto Sant’Elpidio quando gli agenti, nel transitare all’altezza di via Faleria, hanno notato due persone confabulare tra di loro con fare sospetto. A quel punto gli uomini della questura hanno deciso di controllarle ma, appena fatta manovra con l’auto di servizio, uno dei due giovani, un 28enne tunisino con precedenti penali conosciutissimo sul litorale fermano, ha iniziato ad inveire e insultare i poliziotti dandosi poi alla fuga.

Ne è scaturito l’immediato inseguimento a piedi per le strade adiacenti, nel corso del quale il fuggitivo ha tentato invano di far perdere le proprie tracce. Giunto nei pressi di un vicolo del centro della città, il giovane nordafricano è stato bloccato da un poliziotto ma, durante il tentativo di fermare il fuggiasco, entrambi sono rovinati insieme a terra.

Nonostante fosse stato neutralizzato il 28enne tunisino, anche da terra, ha continuato a dimenarsi con calci e pugni verso gli agenti intervenuti tanto che, per immobilizzarlo, sono stati costretti a far uso delle manette in dotazione. Purtroppo però, il polizotto che per primo aveva bloccato il fuggitivo ha avuto la peggio, riportando gravi lesioni ad un ginocchio e alla caviglia. Accompagnati entrambi in questura poiché privi di documenti, i due nordafricani sono stati foto segnalati dagli uomini della polizia scientifica. Da un riscontro nella banca dati sono risultati entrambi non in regola con le norme che disciplinano il soggiorno dei cittadini stranieri sul territorio nazionale.

Terminati gli atti di identificazione, il più giovane dei due, un 26enne, è stato denunciato per il reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, mentre per il fuggitivo di 28 anni è scattata anche la denuncia per i reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.