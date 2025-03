Per un futuro migliore: "Guardiamo il mondo con gli occhi delle donne"

Guardare il mondo attraverso gli occhi delle donne è quanto propone la collettiva d’arte contemporanea ‘Prospettive al femminile’ inaugurata ieri mattina presso il palazzo della Prefettura di Fermo. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Edoardo D’Alascio ha accolto la presidente della commissione regionale pari opportunità Maria Lina Vitturini, l’assessora alla cultura Micol Lanzidei, il direttore dei musei civici di Ascoli Piceno Stefano Papetti oltre agli studenti della classe 1ª AA - istituto Ipsia ‘O. Ricci’: "Penso che l’obiettivo primario non sia enfatizzare giornate ufficialmente dedicate all’universo femminile quali il 25 novembre e 8 marzo- ha dichiarato il prefetto D’Alascio- bensì intraprendere un percorso condiviso per indicare un principio riconosciuto all’articolo 2 della nostra Costituzione: il rispetto dell’altra persona sia quando si esprime singolarmente sia quale membro della società. Il messaggio da proporre ai giovani, come i presenti oggi, è: allontanatevi da chi non vi riconosce come persone libere". A ricordare il Protocollo d’Intesa e dunque la ‘Rete Antiviolenza’ costituita dalle autorità militari e civili presenti, la presidente Vitturini che, dopo aver ricordato il tragico evento dell’8 marzo dei primi del ‘900 quando in una fabbrica tessile di New York morirono oltre 100 operaie molte delle quali immigrate italiane, ha ceduto la parola per la presentazione della mostra. "Fino a un secolo fa, l’arte era preclusa alle donne- ha ricordato il professor Papetti- nel ‘600, tra le pochissime artiste, spesso vituperate, ricordiamo Artemisia Gentileschi e l’ascolana Giovanna Garzoni. La peculiarità della creatività femminile, come testimoniato anche dalle opere in mostra, sta nel guardare con maggiore sensibilità e tendere all’arte figurativa, strumento migliore nel veicolare e trasmettere messaggi".

A rendere omaggio alle donne e al loro contributo nella società, Lucrezia Donzelli con la declamazione della poesia ‘So quel che voglio’ (E.Millay, ndr); l’esibizione di flamenco con Josè e Lola Greco e, coordinati dalla curatrice Isabela Seralio dell’associazione ‘Art and Dream’, ben 26 artisti: Angelo Barilari, Emma Bitri, Carmen Bruno, Milena Emma Caracciolo, Daniela Cellamare, Marisa Cesanelli, Gabriella Cesca, Enrichetta Gadioli, Elena Giambenedetti, Ketty La Rosa, Anna Maria Lopes, Rocchina Marchese, Seralio Marcel, Oronzo Mattiace, Elena Marzioli, Lorena Massucci, Mimmi Monti, Maria Cristina Ranieri, Rosanna Reategui, Carina Pieroni, Pino Santandrea, Enzo Sciavolino, Lucia Spagnuolo, Maria Venezia, Elena Tretyakova. La mostra sarà visitabile fino al 14 marzo previa presentazione del documento di riconoscimento.

Gaia Capponi