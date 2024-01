"Perché spostare la tamerici. Il sindaco ora dica la verità"

Non intendono affatto mettersi il cuore in pace le associazioni ambientaliste ed il gruppo Pd rispetto alla determinazione con cui l’amministrazione intende spostare le tamerici da ovest ad est del lungomare. Ambientalisti e democratici la considerano un’operazione senza senso che mette a repentaglio la sopravvivenza delle piante e insistono nel sostenere che le stesse debbano rimanere laddove sono state per oltre 50 anni. Sulla vicenda tamerici la consigliera comunale del Pd ed ex assessore, Catia Ciabattoni, rivolge un‘interrogazione al sindaco: "alla mia puntuale interrogazione – commenta una volta ricevuta la risposta - e alle richieste della Regione per poter procedere alla classificazione di "Filare Monumentale" quello delle tamerici sono le ennesime non risposte del primo cittadino. La consigliera contesta in particolare che non sia dato sapere perché il filare delle tamerici debba essere spostato di 3 metri più ad est, e che nonostante le tantissime prese di posizione a tutela del filare ci sia nella maggioranza la ferma volontà di andare avanti con il trapianto, definito pericoloso pure da esperti del verde". Quindi definisce "inaccettabile" spostare le piante senza sapere quante saranno idonee ad attecchire e "inaccettabile" anche l’intento se poi è quello di ricavare 35 parcheggi per servire le attività in zona sud con una scelta corporativa e non nell’interesse collettivo. "Se si vuole meno smog, sicurezza per i pedoni, raccordo di ciclabili per una città più vivibile perchè si portano ancora più auto in quel fazzoletto di lungomare?".

Secondo la Ciabattoni è incerto pure il cronoprogramma del cantiere che va a rilento denotando sempre più la fumosità progettuale con ritardi che rischiano di ri cadere sugli operatori , che, tra l’altro, non si sarebbero imposti per far fuori un filare storico come quello del lungomare sud. Tutto quanto sopra premesso l’ex assessore rivolge l’essesimo appello: "perché venga fatta una scelta di buonsenso mantenendo il filare nell’attuale posizione: In tal modo i lavori andrebbero più spediti, si risparmierebbero risorse evitando il trapianto, si disporrebbe di una zona verde ancora più ampia e l’esigenza del recupero di pochi posti macchina troverebbe soluzione individuando un’area a parcheggio nelle immediate vicinanze". La sua chiosa: "Siamo ancora in tempo per fare il meglio con giusto equilibrio nel rispetto delle diverse sensibilità e nell’interesse della nostra collettività, tutta".

Silvio Sebastiani