Percorsi per mountain bike nel parco fluviale del Tenna

Oltre 2 km di percorsi per mountain bike all’interno del parco fluviale del Tenna, che collegano i tre territori di Monte Urano, Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio, costeggiando l’argine sinistro del fiume Tenna. E’ quanto realizzato da tecnici e operai del Genio Civile Marche Sud su sollecitazione degli amministratori comunali elpidiensi che, chiedevano di veder realizzato il tratto mancante di pista ciclabile (a ridosso della vasca di laminazione), per collegare il parco Alex Langer e a Porto Sant’Elpidio. Nei mesi scorsi c’era stata una riunione tra gli amministratori dei Comuni di Sant’Elpidio e Monte Urano, (cui era presente anche una società sportiva ciclistica che utilizza quei percorsi) in cui è stato chiesto ai referenti del Genio Civile Marche Sud di ripulire i percorsi nel tratto di un paio di km e più, in modo tale da allungare il tracciato e dargli una certa continuità. Detto e fatto, non appena ce n’è stata la possibilità, i tecnici hanno sistemato i tratti più ammalorati lungo la sponda del Tenna, bypassando la vasca di laminazione, ne hanno ripulito altri, arrivando a realizzare, alla fine, percorsi sterrati che, da una decina di giorni, possono essere fruiti in particolare da chi va in mountain bike. Un intervento che è passato sotto silenzio e che, invece rappresenta una ulteriore possibilità che il territorio elpidiense offre a chi va in bicicletta, o anche a piedi. In questo modo, anche sul versante del Tenna del territorio elpidiense, è possibile percorrere sentieri che costeggiano il fiume e che, consentono di collegare la zona del ponte San Giacomo (in Comune di Fermo) con Porto Sant’Elpidio e, viceversa, di risalire dal mare verso monte. Una possibilità che va ad aggiungersi a quella che associazioni sportive di Casette d’Ete hanno realizzato a titolo puramente volontario, con le proprie forze, sull’altro versante della città, lungo la sponda del Chienti. Anche in quel caso, sono stati creati percorsi tecnici (ma fruibili anche per le passeggiate) che collegano l’estremo nord di Porto Sant’Elpidio con Montegranaro e, attraversando il Chienti, con la pista ciclabile di Montecosaro.

Marisa Colibazzi