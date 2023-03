Percorso dal Tenna al parco degli alberelli Ortenzi: progetto innovativo da due milioni

Nei giorni scorsi è stato effettuato l’ultimo sopralluogo da parte dello staff tecnico che ha eseguito il progetto definitivo esecutivo del percorso ambientale che collegherà il fiume Tenna al parco degli alberelli del capoluogo. Un progetto del valore di 2.100.000 euro finanziato attraverso i fondi Cis (Contratto Istituzionale di Sviluppo) promosso dal Ministero della coesione a favore delle aree colpite dal sisma 2016.

"Realizzeremo il parco fluviale a Piane nel terreno di fianco al viale denominato dei ‘cipressi calvi’ – spiega il sindaco Michele Ortenzi – che verrà poi collegato al centro storico con un percorso ciclabile. Proprio in prossimità del centro storico è prevista la realizzazione di un impianto di risalita con un ascensore e relativo percorso pedonale che collegherà il viale degli alberelli a palazzo Gentili con riqualificazione del giardino del palazzo. Un progetto innovativo pensato con l’obiettivo del rilancio e della valorizzazione delle nostre bellezze storiche, artistiche e naturali. Un grazie di cuore a Valerio Finucci e Nicola Gobbi, oltre agli altri componenti del gruppo di progettazione per il lavoro realizzato, all’Ufficio tecnico del Comune per la preziosa collaborazione".

Ora bisognerà ultimare la procedure: conferenza dei servizi, approvazione in Giunta e bando di gara, è probabile che i lavori partano entro l’anno.

a. c.