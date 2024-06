Perde il controllo della moto e si schianta contro un terrapieno

Stava transitando in sella alla sua moto all’altezza della rotatoria poco fuori le mura del paese quando, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un terrapieno. E’ ricoverato all’ospedale "Torrette" di Ancona in prognosi riservata Emanuele Senzacqua, il 65enne di Petritoli ritrovato questa mattina privo di sensi sull’asfalto. Erano da poco passate le 5,30 quando un’automobilista di passaggio ha notato il corpo esanime dell’uomo, vicino alla sua moto. A quel punto ha subito lanciato l’allarme: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Arcobaleno di Petritoli che, vista la situazione, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza del ferito all’ospedale "Torrette" di Ancona. Nel frattempo, grazie alle cure degli operatori, il motociclista ha ripreso i sensi, ma è rimasto sempre in stato confusionale. L’eliambulanza è poi atterrata al campo sportivo (nella foto) ed è immediatamente ripartita alla volta del capoluogo dorico. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri, che avranno l’onere di ricostruire la dinamica dei fatti. f.c.