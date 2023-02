Perde il controllo della sua auto e finisce contro una palma: grave

Erano da poco passate le 4, la notte scorsa, quando a Casabianca di Fermo, in via Riva del Pescatore, un giovane di 25 anni, residente a Falerone, per cause che dovranno essere accertate, ha perso il controllo della sua vettura, una Golf, ed è finito addosso ad una grande pianta di palma. Nell’impatto, violentissimo, l’auto è rimasta semidistrutta nella parte anteriore e le condizioni del giovane conducente (viaggiava da solo in auto) sono parse subito molto gravi. Nel punto in cui è avvenuto lo schianto non ci sono abitazioni per cui ad accorgersi dell’auto finita contro l’albero sono stati due giovani che si trovavano a passare da quelle parti e che, vedendo la brutta scena che gli si parava davanti, si sono subito fermati per prestare soccorso. Quando, sbirciando nell’abitacolo, tra i sedili davanti, hanno notato il corpo del 25 enne, privo di coscienza, hanno immediatamente dato l’allarme e chiamato i soccorsi. Sul posto sono subito giunti io sanitari dell’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Azzurra di Porto San Giorgio i cui militi hanno provveduto ad estrarre il ferito dall’abitacolo. I soccorritori, valutando le condizioni molto preoccupanti del ragazzo, che non aveva ripreso conoscenza, ipotizzando una emorragia interna, hanno provveduto a stabilizzarlo per metterlo in condizioni di affrontare il tragitto verso l’ospedale regionale Torrette di Ancona dove il 25enne resta ricoverato. Sul posto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Fermo, mentre i rilievi del sinistro sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Stradale. Per la rimozione della palma abbattuta, che aveva occupato in parte la carreggiata stradale, invece, sono interventi i tecnici dell’Asite che hanno ripulito l’area e ripristinato le normali condizioni di sicurezza insieme alla Sicurezza & Ambiente.