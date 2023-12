Perde il controllo dell’auto. Si ribalta e resta intrappolato

Stava transitando in via Montegrappa quando, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso in controllo della sua Fiat Panda, che si è ribaltata sulla fiancata sinistra. L’incidente si è verificato ieri mattina e farne le spese è stato un anziano di Porto San Giorgio, che è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Erano da poco passate le 9 quando nella zona nord di Porto San Giorgio, il conducente dell’auto ha iniziato a sbandare, finendo per ribaltarsi. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Con loro anche i vigili del fuoco che si sono subito messi all’opera per estrarre il conducente dall’abitacolo, operazione riuscita praticando un grosso buco sul parabrezza.

Nel frattempo è giunta l’eliambulanza che ha trasportato l’anziano all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Il conducente della Fiat Panda è rimasto sempre cosciente e fortunatamente non corre pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente, per i rilievi di rito, anche la polizia municipale.

f.c.