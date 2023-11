Perde il controllo e si ribalta con l’auto

Stava andando lungo la strada provinciale Paludi quando, poco prima di raggiungere contrada San Marco, ha perso il controllo dell’auto, che ha finito poi per ribaltarsi. Il rocambolesco incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri e ad avere la peggio è stato un uomo del posto che si trovava alla guida del veicolo. Erano da poco passate le 12 e, come detto, lungo la strada che conduce a San Marco alle Paludi l’auto, per motivi in corso di accertamento, si è ribaltata. Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso l’automobilista, rimasto sempre cosciente e solo lievemente ferito. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso per ulteriori controlli. Quella di ieri è stata una giornata caratterizzata da diversi incidenti, probabilmente causati dal fondo reso viscido dalla pioggia.