Perde il controllo e si ribalta con l’auto: ottantenne in ospedale

Probabilmente a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia perde il controllo delle sua vettura e si ribalta, una donna di circa 80 anni viene trasferita in ambulanza a pronto soccorso di Fermo. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 9,15, la donna residente a Montegiorgio a bordo della sua Fiat Panda stava viaggiando lungo la strada provinciale 37 maceratese in direzione di Piane, quando probabilmente a causa del fiondo stradale scivoloso a causa della pioggia circa all’altezza del centro Sai Agricoltura, ha perso il controllo del mezzo e dopo aver impattato con il terrapieno la piccola utilitaria si è ribaltata senza coinvolgere altri mezzi. Gli automobilisti che stavano transitato si sono subito prestati per i primi soccorsi allertando il 118, sul posto sono accorsi i volontari della Misericordia di Montegiorgio, i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, la locale polizia municipale e i vigili del fuoco di Fermo, che hanno aiutato l’anziana signora ad uscire dall’abitacolo e messo in sicurezza il mezzo. Era stata allertata l’eliambulanza, ma le condizioni della donna apparse stabili, hanno spinto i sanitari ad annullare la richiesta. La donna è stata trasferita al pronto soccorso del Murri per accertamenti.