Perdita dalle tubature al Montani. Protestano gli studenti d’informatica

Un edificio nuovo e luminoso che però ha già dato qualche problema. Erano davanti alla sede dell’indirizzo informatica del Montani, in via Lussu, gli studenti che si trovano nella sede decentrata della scuola, proprio a due passi dalla Provincia, non sono entrati per protesta e chiedono che le loro esigenze vengano prese in considerazione. Da qualche tempo la struttura ha dato problemi seri, nei giorni scorsi c’è stato un allagamento, spesso si sentono cattivi odori e le difficoltà non mancano nemmeno per gli strumenti informatici. Ieri gli studenti non sono entrati in classe per protesta: "Sono le tubature dei servizi igienici a perdere, raccontano i ragazzi, ci stiamo spostando da una classe all’altra ma l’umidità ci crea problemi enormi. Qui siamo isolati, non abbiamo una palestra dedicata, chiediamo di essere ascoltati". La dirigente ha spiegato loro che da tempo va avanti il confronto con la Provincia su tutte le questioni, a due passi da qui c’è una nuova palestra in costruzione e per i problemi più urgenti già lunedì si interverrà: "Ci sono voluti diversi controlli per arrivare al problema, adesso sembra che si sia individuata la perdita e si interverrà prontamente. Sappiamo che per l’istituto non sono tempi semplici, abbiamo alle spalle il crollo del tetto al triennio, il trasloco del convitto per i lavori, abbiamo dovuto spostare un numero importante di ragazzi e di materiali. È chiaro che problematiche possono emergere ma è anche altrettanto evidente che abbiamo tutti l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi, con la collaborazione della Provincia".