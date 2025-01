Perdono il controllo: due auto ribaltate

Quella di ieri è stata una giornata caratterizzata da diversi incidenti stradali spettacolari, ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Il primo è stato registrato ieri mattina a Molini-Girola di Fermo. Erano da poco passate le sette quando un automobilista del posto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua utilitaria poco dopo la rotonda alla fine della variante. Il mezzo si è ribaltato sulla fiancata sinistra senza però coinvolgere altri veicoli. Sul posto, dopo essere stati allertati da un passante, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Il conducente non ha riportato gravi conseguenze dall’incidente stradale, ma il traffico, a causa dell’auto rimasta nel mezzo della carreggiata, ha comunque subìto rallentamenti fino a quando la vettura non è stata rimossa.

Altro incidente stradale, ieri pomeriggio, sul lungomare Gramsci nord di Porto San Giorgio e, anche in questo caso, un’auto con due donne a bordo, si è ribaltata. Erano da poco passate 17 quando la conducente di un’utilitaria, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo per ribaltarsi. Il sinistro stradale si è verificato all’altezza dello chalet ristorante Stella Adriatica e un automobilista di passaggio ha lanciato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio che hanno immediatamente soccorso le due donne a bordo dell’auto. Per loro tanto spavento, ma fortunatamente nulla di grave. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale.