Periodo di eventi conclusivi e saggi. Ecco il programma di giugno

Tanti gli eventi di fine anno scolastico per i plessi scolastici dell’Istituto ’Gino Strada’. Bel successo per la scuola dell’infanzia di Monte Urano, con i bambini coinvolti in laboratori e attività all’aperto insieme ai futuri iscritti e ai loro genitori. Sabato sera gli studenti delle medie di Torre San Patrizio hanno portato in scena a teatro ’Dentro l’Odissea’ mentre martedì c’è stata la cerimonia di consegna dei diplomi presso la Scuola dell’infanzia di Rapagnano. Oggi pomeriggio previste le manifestazioni conclusive del progetto ’Coltivare l’umano’ con gli studenti delle medie di Monte Urano e Torre San Patrizio. Stesso orario domani per la Scuola primaria di Monte Urano con ’I care... mi prendo cura di…’. Il 1 giugno la scuola media di Rapagnano presenterà al Teatro Emiliani lo spettacolo, mentre dal 3 al 6 giugno ci saranno i saggi della Scuola secondaria di Monte Urano e il 4 giugno l’evento di fine anno della Scuola dell’infanzia di Magliano di Tenna. Il 6 giugno sempre a Magliano di Tenna ci sarà il saggio musicale della primaria e due giorni dopo la primaria di Rapagnano, presso il locale teatro, chiuderà il progetto ’Dalla matita al microfono’. L’8 giugno in programma l’evento della Scuola primaria di Torre San Patrizio. Il 13 giugno manifestazione conclusiva della Scuola dell’infanzia di Torre San Patrizio, il giorno successivo quella di Monte Urano. Sempre il 14 andranno in scena le quinte della primaria di Rapagnano presenteranno e il 15 giugno la scuola dell’infanzia di Magliano di Tenna.