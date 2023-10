.Permesso a costruire, chiesto l’annullamento: il Tar è con il Comune

Chiedono l’annullamento del permesso a costruire, il Tar dà ragione al Comune di Porto San Giorgio. L’amministrazione rende noto che il Comune ha ottenuto un altro soddisfacente esito al Tar, Tribunale amministrativo regionale delle Marche, confermando la legittimità dei propri atti, grazie all’impegno e alla competenza dei propri addetti. L’ufficio legale, guidato dal dirigente e vice segretario generale, Carlo Popolizio, comunica che la sezione prima non ha concesso la sospensiva al ricorrente che aveva chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del permesso a costruire in un’ex struttura alberghiera del lungomare Antonio Gramsci. Il Tar, alla luce delle ampie difese delle parti resistenti, ha considerato il ricorso non assistito da "fumus boni iuris". Inoltre ha ritenuto "non sussistente un pregiudizio grave e irreparabile visto che, laddove l’immobile per cui è causa conservasse la destinazione alberghiera, l’ampliamento ammissibile sarebbe ben superiore a quello assentito con il permesso di costruire impugnato".