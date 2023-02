Perquisizioni e fermi: Tre Archi al setaccio

di Fabio Castori

Smantellare i clan legati alla microcriminalità locale, il fenomeno delle occupazioni abusive e rendere inoffensivi i cani di grandi dimensioni, utilizzati dai loro proprietari per tenere sotto scacco Lido Tre Archi. Questi gli obiettivi della maxi operazione scattata poco prima dell’alba di ieri nel popoloso quartiere costiero. Centocinquanta tra carabinieri, polizia, Guardia di Finanza, vigili del fuoco e polizia municipale, hanno rastrellato l’intero quartiere. Con loro anche i sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio e gli operatori del servizio sanitario dell’Ast di Fermo. Il blitz, andato avanti per diverse ore, ha preso il via poco dopo le cinque quando le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in otto appartamenti dove alloggiavano persone dedite allo spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Sono stati sequestrati anche nove cani di grossa taglia oggetto di ripetute denunce per aggressione. Gli operatori sanitari dell’Ast hanno portato via anche sei cuccioli. Le perquisizioni, su delega dell’autorità giudiziaria, hanno interessato, inoltre, un appartamento di Ripatransone che gli inquirenti ipotizzano essere una centrale dello spaccio gestita da un clan di nordafricani che opera a Lido Tre Archi. Diverse le persone fermate e condotte in questura, la cui posizione è ancora al vaglio degli inquirenti. L’iniziativa, fortemente voluta dal prefetto di Fermo, Michele Rocchegiani, è frutto di una attenta pianificazione svoltasi in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nel corso di più riunioni, che, da ultimo, hanno visto anche alla presenza del procuratore della Repubblica di Fermo, Raffaele Iannella.

"Da alcuni anni – spiega Rocchegiani – il quartiere di Lido Tre Archi è oggetto di mirati servizi di polizia, con l’impiego di pattuglie interforze, volti a prevenire il perpetrarsi di reati e contrastare azioni criminose la cui efficacia ha dato considerevoli riscontri in termini di risultati e percezione della sicurezza da parte dei cittadini. Da parte della Prefettura, l’attenzione dedicata alle problematiche della comunità locale, costituita da circa il 40% di popolazione straniera, si è manifestata anche attraverso l’attuazione, dal novembre 2020 al luglio 2022, di un progetto con i fondi europei Fami denominato ’Arco-azioni di rafforzamento comunitario a Lido Tre Archi’ con capofila la stessa prefettura in partenariato con l’Ambito territoriale sociale XIX, le cooperative sociali On The Road, NuovaRicercaAgenziaRes e Bet Onlus".

Tra le attività programmate, volte a rafforzare le competenze degli operatori del territorio, comprese le forze di polizia, su tematiche quali, ad esempio, violenza domestica, persone senza fissa dimora e situazioni di disagio e marginalità giovanile, è stato attivato uno sportello di segretariato sociale e mediazione con servizi di prossimità finalizzati al supporto psicologico, legale e lavoro, che ha preso in carico circa 300 persone.