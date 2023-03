Perseguita la ex e la sua famiglia A processo

Tutto era iniziato, come spesso accade, a seguito di una relazione affettiva durata qualche anno ma esauritasi naturalmente. La fine di un rapporto che lui non era mai riuscito ad accettare e, al termine del flirt era diventato ossessivo dando il via a una drammatica escalation di comportamenti vessatori e persecutori che lo avevano fatto finire nei guai. Per questo motivo un 40enne di Fermo è stato rinviato a giudizio e finirà alla sbarra per rispondere del reato di stalking. La persecuzione era iniziata nel 2021 e si era protratta diversi mesi anche nel 2022 con manie di controllo date dell’uomo sulla ex, delle sue telefonate e dei contatti sul cellulare, fino ad invadere la libertà della ex partner coinvolgendone i parenti e quelli che erano ancora amici comuni, contattandoli di persona o inviando loro messaggi tentando di acquisire informazioni sui movimenti e gli interessi della donna, con sfuriate improvvise di gelosia davanti ad altre persone. Comportamenti che avevano fatto terra bruciata intorno e avevano creavano alla vittima stati di ansia e preoccupazione per sé e per i congiunti, costringendola a mutare le proprie ordinarie attività personali, sociali e lavorative. Ma la donna aveva avuto il coraggio e la forza di reagire, presentando alla polizia la richiesta di ammonimento che era stata vagliata ed approfondita dagli uomini della divisone anticrimine. Al termine del procedimento era stato emesso il provvedimento amministrativo che aveva diffidato l’uomo dal proseguire nei suoi comportamenti persecutori, informandolo contestualmente delle conseguenze dell’eventuale violazione delle prescrizioni, che potevano arrivare fino all’arresto. Lui puntualmente aveva violato il provvedimento ed ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti al tribunale di Fermo.

fab. cast.