Perseguita la ex sotto casa Ma finisce in manette

di Fabio Castori

Ha violato il divieto di avvicinamento alla sua compagna e la polizia, dopo averlo colto sul fatto, lo ha arrestato. E’ accaduto nei giorni scorsi a Porto Sant’Elpidio, dove gli agenti sono intervenuti su richiesta di una donna del posto che ha segnalato la presenza del suo ex compagno fuori casa che tentava di accedere nell’abitazione. La donna, circa due mesi fa, aveva sporto una denuncia nei confronti dell’uomo in quanto la perseguitava e in più occasioni, da gennaio ad oggi, l’aveva picchiata. L’ex compagno, ossessionato dalla fine della loro relazione e, affetto da una gelosia opprimente, la pedinava, la chiamava insistentemente, accedeva nella sua abitazione danneggiando la serratura. In ragione di tali motivi era stato emesso un divieto di avvicinamento alla donna, ma lui, nonostante la misura cautelare, aveva continuato a cercare la sua ex ed in particolare, nella serata di alcuni giorni fa, si è presentato sotto la sua abitazione chiedendo di entrare. La vittima ha contattato immediatamente il numero di emergenza e la sala operativa della questura di Fermo ha inviato una pattuglia che, giunta in tempi celerissimi, ha rintracciato l’uomo sotto l’abitazione della sua ex, traendolo in arresto nella flagranza del reato della violazione del divieto di avvicinamento alla donna. L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della questura e la mattinata successiva è stato condotto in tribunale per l’udienza di convalida. L’autorità giudiziaria, ha disposto la misura cautelare del carcere. Provvedimento eseguito dagli uomini della squadra Mobile.