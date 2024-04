Perseguita la rivale in amore

"Attrazione Fatale".

Prendendo in prestito

il titolo di un film, che ha spopolato negli anni ’80, è possibile fotografare la storia in cui lei aveva perseguitato una giovane per motivi di gelosia attraverso una lunga serie di atti persecutori e minacce di morte, fino a occultare sull’auto un dispositivo GPS per controllare i suoi movimenti. Per questo motivo una 40enne calabrese residente a Montegranaro, a conclusione delle indagini, è stata rinviata a giudizio. La donna sarà chiamata a rispondere davanti al tribunale di Fermo del reato di stalking e atti persecutori. La 40enne, verosimilmente per motivi di gelosia, da circa due anni si era resa responsabile di ripetuti atti persecutori consistiti in continui messaggi ingiuriosi e minatori nei confronti di una giovane veregrense, per effetto dei quali quest’ultima era stata costretta a vivere in un perdurante stato di ansia, dovendo anche modificare le abitudini quotidiane di vita. A conclusione dell’escalation persecutoria, la vittima aveva poi rinvenuto sotto la propria auto, un oggetto metallico magnetico risultato essere un dispositivo Gps completo di scheda Sim e antenna. Gli accurati accertamenti dei militari avevano permesso di ricondurre con assoluta certezza tali condotte alla donna calabrese, che ora rischia la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il reato è commesso da una persona che sia stata legata sentimentalmente alla vittima o, come in questo caso specifico, è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

