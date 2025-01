Perseguita la sua ex ad appena 18 anni: ragazzino nei guai

Purtroppo i comportamenti assillanti e prevaricatori non sono legati all’età anagrafica e non è solo materia per adulti. Lo dimostra il caso di un giovane poco più che maggiorenne di Porto San Giorgio che è finito sotto processo ed è stato condannato ad un anno per l’escalation di molestie e minacce consumate ai danni di una 18enne di Porto San Giorgio. Questa volta le modalità erano state diverse dai soliti pedinamenti in auto, telefonate minatorie, ma erano state incentrate principalmente sull’utilizzo dei social e dei vari nickname.

Anche in questo caso la persecuzione aveva preso il via dopo la fine di una breve relazione affettiva terminata di comune accordo con la promessa non espressa di rimanere, comunque, buoni amici. Ma si sa che anche i migliori propositi possono svanire e allora erano

iniziati gli incessanti messaggi a ogni ora del giorno e della notte prima sullo smartphone, con conseguente blocco del contatto, poi

sui social anche attraverso la creazione

di profili fasulli ma chiaramente riconducibili al ragazzo, con immagini dei momenti felici trascorsi insieme fino ad arrivare ad appostamenti sotto casa della ragazza e ad ulteriori inutili tentativi di convincerla a riallacciare un rapporto ormai finito, anche attraverso le minacce. Al termine di ogni sforzo per fargli comprendere l’assillo che stava subendo, la giovane aveva presentato in questura l’istanza di ammonimento e, al termine del procedimento amministrativo, era stato emesso il relativo provvedimento. Il ragazzo non aveva rispettato l’ammonimento e per lui era scattata la denuncia.

