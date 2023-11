"Persi finanziamenti per la rete stradale"

"Il Comune di Porto San Giorgio perde dei finanziamenti importanti per il miglioramento della propria rete stradale comunale che ne avrebbe tanto bisogno, a causa di una mancata firma". A denunciarlo, con un post sul prprio profilo Facebook, è il gruppo dei consiglieri comunali di minoranza di Porto San Giorgio: "Visto che il consigliere regionale Marco Marinangeli, vicino alla Giunta municipale di Porto San Giorgio ha esultato per i finanziamenti ricevuti da gran parte dei comuni tranne il nostro, senza dare spiegazioni, abbiamo verificato di persona ed ecco qua, la frittata è fatta!". I consiglieri di minoranza hanno trovato e pubblicato un volantino con la scritta “Bando regionale per il miglioramento della rete stradale. 2.167.891 euro di contributi nelle province di Ascoli Piceno e Fermo, pubblicata la graduatoria dei comuni finanziati. Per dire: tra gli altri vi sono i Comuni di Pedaso, Fermo e Porto Sant’Elpidio, ma Porto San Giorgio non c’è. Il volantino è firmato dal consigliere regionale della Lega, Marco Marinangeli: "Evidentemente – ironizzano i consiglieri di minoranza - è più importante andare a Milano ad assicurarsi un cavallo veloce per il Palio dei Comuni piuttosto che vigilare sulla buona riuscita dei bandi!".