Personale di Daniela Tesi. Successo per l’inaugurazione

Il mondo onirico di Daniela Tesi, ha raccolto successo fra appassionati d’arte e addetti ai lavori. Fra il 10 maggio e il 2 giugno il centro culturale di Francavilla d’Ete sito nel centro storico, ha ospitato la mostra personale dell’artista di Daniela Tesi, artista 79enne originaria di Pistoia che ha compiuto i suoi studi prima a Losanna poi a Firenze, per poi trascorrere i suoi periodi di produzione fra Roma e Milano. L’artista è sempre stata molto impegnata nel sociale e contemporaneamente ha lavorato anche come animatrice culturale all’interno di scuole e centri per ragazzi difficili. Proprio da queste esperienze trae ispirazione per dare forma e colore alle sue opere che sono state esposte in numerosissime note gallerie nazionali e internazionali. Di fronte alle immagini che Daniela Tesi propone, si ha l’impressione di trovarsi

dinanzi ad un ‘invito al racconto’, dove personaggi, animali, oggetti sono animati dall’occhio dello spettatore. Questi soggetti, spesso collocati in instabili ed improbabili posizioni, vogliono suggerirci la precarietà del racconto stesso, la sua modificabilità, sono sempre al posto di ‘altro’: simboli o metafore, ironicamente interpretati, come a neutralizzare la negatività del mondo attuale, pur facendola intuire.

a.c.