Personale di polizia carente "Qui c’è una sola pattuglia"

Di per sé potrebbe sembrare quasi uno scherzo, ma purtroppo non lo è. Lo scorso fine settimana, una pattuglia della Sezione radiomobile del Comando provinciale dei carabinieri è dovuta correre in aiuto ad una pattuglia della Volante della questura per un banale incidente stradale. A segnalare quanto accaduto è il segretario generale del sindacato Sim carabinieri Marche, Paolo De Angelis: "Ora immaginate lo stupore dell’operatore della centrale quando si è visto fare una richiesta del genere, perché sembra che per gli incidenti con feriti ed il controllo del tasso alcolemico le pattuglie della Volante della polizia non siano state adeguatamente formate. Eppure il codice della strada è molto semplice da interpretare, dice a chiare lettere chi ha le competenze per i rilievi, ed anzi dopo la specialità della stradale, prima pone la polizia di Stato, e poi le altre forze dell’ordine quali, carabinieri, Guardia di Finanza, polizia locale fino alla polizia penitenziaria". Questi i fatti, ma la cosa grave, anzi gravissima, risiede nel fatto, che in tutta la provincia, in orario notturno non vi era nessuno oltre ai carabinieri del radiomobile, con le attrezzature idonee per un rilievo di un sinistro stradale.

"E parliamo di una provincia – continua De Angelis – in cui ci sono due comuni come Fermo e Porto San Giorgio. E’ impensabile che non si riesca a mettere in campo una pattuglia che copra queste esigenze almeno sino alla mezzanotte e questo è veramente assurdo. Ma noi, come già detto in precedenza, vogliamo fornire anche le soluzioni, e abbiamo inviato una proposta alla prefettura, sul consorzio di polizia locali, che a costo zero fornirebbe pattuglie h24. Pertanto confidiamo che il prefetto possa valutarla, anche perché altre soluzioni nel breve periodo sono di difficile praticabilità. Come sindacato ci siamo sempre resi disponibili a fare, non solo a dire, e ricordando l’accordo con l’Anci, invitiamo sin da ora i sindaci di Fermo e Porto San Giorgio ad un incontro pubblico, o dove preferiscono loro, per parlare di soluzioni ai problemi, perché insieme si trovano soluzioni vere ed attuali".