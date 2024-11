"Perugia ingiocabile, ora pensiamo a Cisterna"

Va giocoforza in archivio dopo un’attenta analisi posta gara la sfida della Yuasa Battery Grottazzolina in casa della Sir Safety Perugia che si è imposta nettamente in tre set. Un match apparso sin da subito in salita come ha confermato il risultato eloquente del primo parziale con una Yuasa più centrata e dentro la gara nei restanti due set. Intanto si è rivisto in campo Dusa Petkovic, che ha marcato anche dieci punti: un momento importante per mettere nelle gambe punti e set in vista della delicata sifda interna di sabato prossimo contro Cisterna. Ma nel post gara di sabato a parlare della gara e non solo sono stati i due centrali della Yuasa Denny Demyanenko e Francesco Comparoni. "Perugia è una squadra molto forte – ha sottolineato il centrale canadese - giocare in casa loro è veramente difficile. Sono partiti con molta aggressività al servizio e siamo andati in difficoltà con la nostra ricezione. E per questo motivo la gara è andata in quel modo ma anche in serate come quella di Perugia ci sono cose buone da portare via. Dobbiamo solo imparare a dare continuità ed avere sempre uno spirito combattivo in campo, facendone tesoro per la prossima gara con Cisterna. Ora che abbiamo sperimentato il livello più alto in termini di difficoltà e di ritmo di gioco, siamo certi che sabato non ci troveremo di fronte una squadra forte come Perugia anche se sarà un’autentica battaglia". Sulla stessa linea anche il giovane collega di ruolo Francesco Comparoni. "Venire a giocare sul tricolore, contro i Campioni D’Italia di Perugia, non è mai facile. Proviamo sempre a dare il massimo ma non dimentichiamo mai gli infortuni avuti e anche un po’ di sfortuna che ci perseguita. Noi dobbiamo sempre pensare a fare bene e mettere in difficoltà le squadre avversario. Contro Perugia non ci siamo riusciti trovando una squadra solidissima in battuta, attacco e difesa. Sarà per la prossima ma guardiamo avanti al cammino che ci attende". Si chiude con Perugia un trittico terribile completato dalla sfida a Trento in casa e Milano fuori, sulla carta quasi una scalata all’Everest. Ma Grotta deve pensare subito a rimettere testa e cuore in campo perché nel match di sabato sera ci si gioca molto contro Cisterna, squadra che sta tenendo un buon ritmo in campionato e che sicuramente sarà un osso durissimo. Il rientro di Petkovic è un’ulteriore arma in più insieme a quello di Fedrizzi, ma serve assolutamente una vittoria per svoltare in classifica ma anche nel morale.

Roberto Cruciani