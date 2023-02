Pesca delle seppie, via alle istanze

L’ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio rende note le modalità di presentazione delle istanze per l’effettuazione della pesca professionale delle seppie mediante nasse e apparecchi simili. Informa l’utenza che le istanze, corredate dalla prevista documentazione, dovranno essere presentate nell’ufficio della guardia costiera di Porto

San Giorgio, unitamente ai documenti di bordo delle relative unità utilizzate, in regolare corso di validità, entro e non oltre le ore 16,30 di martedì 28 febbraio Le predette istanze potranno essere presentate personalmente a mano, ovvero via p.e.c, all’indirizzo “[email protected]” ovvero via e-mail all’indirizzo “[email protected]”.

Si informa, altresì, sempre dall’ufficio circondariale, che il giorno martedì 7 marzo 2023, dalle ore 14:30, si terrà il sorteggio per l’assegnazione delle zone di pesca presso la sala Consigliare del Comune di Porto San Giorgio.