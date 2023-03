Pescatori da una vita "Qui il mare a tavola"

Pescatori da generazioni, titolari di una pescheria a Comunanza da 12 anni e proprietari di un peschereccio, i fratelli Luigi e Francesco Tarantini, lo scorso dicembre hanno aperto la pescheria ‘Il Moscardino’ a Valmir di Petritoli. A parlare con loro e con il team che li affianca composto da Elisa, Giada e Marco, si percepisce la forza dell’entusiasmo e la determinazione emotiva di chi ha fiducia nella sua professionalità e sa di vincere difficoltà economiche e sociali, perché ‘crederci’ è la spinta verso la crescita.

‘Giulia Tarantini’ è il nome della barca di proprietà che permette di trovare a ‘Il Moscardino’ pesce fresco con abbattimento di costi al minuto, genuino e di alta qualità. Ma la creatività della famiglia Tarantini, diventa tante proposte da trovare a ‘Il Moscardino’. Tra queste: la preparazione di piatti cotti e pronti a cuocere con ricette tradizionali e innovative, pesce fresco scelto dal cliente e cucinato su ordinazione direttamente dal personale, pranzi veloci, menù da asporto anche a tema su ordinazione e uso di materie prime in cucina che prediligono le aziende locali come il pastificio Mancini, Pasta di Aldo, alici sotto sale di EuroMar di San Benedetto del Tronto e prodotti tipici della Sicilia, provenienti da convenzioni con aziende scelte personalmente, per offrire ai clienti lo stesso target di qualità culinaria, come tranci di tonno sott’olio, sale estratto da saline locali e prestigiosi sughi. "Siamo felici di questa scelta e del territorio che ci ha accolti con grande apertura verso le nostre proposte – dice il team della famiglia Tarantini – i clienti apprezzano la reale freschezza del pesce, così come apprezzano i prodotti cucinati anch’essi sempre a base di fresco e con ricette originali e tradizionali. Tra le maggiori richieste, anche la scelta del pesce al bancone che cuciniamo secondo la ricetta che vogliono loro".

Ma a varcare la soglia de ‘Il Moscardino’ oltre a respirare il profumo del mare, si respira l’umore di chi crede nelle proprie passioni e vocazioni, tanto da farne consapevolezza che vince le difficoltà. "Conosciamo il caro economia – concludono – ma ammortizzando le spese, offrendo genuinità e scegliendo di crederci, siamo qui, a ringraziare chi in questi mesi ha creduto in noi e a tutti i clienti di domani".

Paola Pieragostini