Pestaggio del ragazzo autistico “Pene severe per i responsabili”

Fermo, 11 marzo 2025 – “La violenta aggressione del ragazzo 20enne con disturbo di autismo avvenuta a Fermo è di una gravità inaudita: chiediamo agli inquirenti che sia fatta piena luce sull’episodio e individuati i responsabili”. A parlare è l’Angsa, Associazione nazionale genitori persone con autismo, che auspica venga fatta chiarezza sul deprecabile episodio, anche se il ragazzo non ha presentato denuncia. Come affermano i testimoni, come documentano il video e le foto scattate con i telefonini, il 20enne è stato aggredito da più persone quindi i carabinieri possono procedere d’ufficio senza la necessità di una querela della vittima.

“D’altronde – continua l’Angsa – quell’atto è stato una barbarie compiuta contro qualcuno incapace di difendersi. Un gruppo di ragazzi alla fermata dell’autobus prima ha circondato il 20enne in attesa del mezzo per tornare a casa, poi lo ha selvaggiamente picchiato fino allo svenimento. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, ma ora bisogna assolutamente trovare i responsabili. L’episodio è ancora più grave se si considera che al pestaggio hanno assistito, come fosse uno spettacolo di wrestling, un gruppo di studenti, senza alzare un dito. Uno di essi, solo quando ha visto il ragazzo per terra esanime, ha allertato i carabinieri. E’ un fatto gravissimo, che testimonia l’avanzata di un imbarbarimento devastante, una mancanza di valori che lascia senza fiato e chiama in causa la responsabilità della scuole e delle famiglie. I genitori di persone con autismo di Angsa esprimono solidarietà e vicinanza al ragazzo vittima del pestaggio e alla sua famiglia e chiedono che si fatta piena luce sull’episodio e individuati i responsabili”.

Al momento, però, gli inquirenti, almeno apparentemente, minimizzano e non forniscono chiarimenti sulla vicenda. Alla fine si può dire che, per certi aspetti, è andata bene visto che, come anticipato ieri, il ragazzo è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Sarebbe potuta andare peggio ma, proprio per questo motivo, c’è la necessità di una risposta immediata ad un’aggressione del “branco” che non va sottovalutata. La vicenda risale ai giorni scorsi quando al numero unico di pronto intervento 112 è giunta una richiesta di aiuto per un giovane accoltellato al terminal “Mario Dondero” e sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. Una volta scoperto che non c’era stata alcuna coltellata, ma solo un’aggressione, anche se estremamente violenta, avevano proceduto i carabinieri.