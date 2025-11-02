Pestata, minacciata e segregata in casa. Fine dell’incubo per una giovane donna

Fermo, 2 novembre 2025 – Era accusato di aver violentato più volte la giovane moglie che si rifiutava di avere rapporti sessuali con lui, di averla picchiata brutalmente e di averla sottoposta a maltrattamenti tra le mura domestiche. Per questo motivo un 30enne marocchino residente a Montegranaro era stato condannato in primo grado a otto anni di reclusione. I suoi legali però, gli avvocati Michela Romagnoli e Patrizia Pacioni, hanno presentato ricorso alla Corte d’Appello di Ancona, che ha riformato la prima sentenza assolvendo l’imputato per le violenze sessuali e condannandolo per maltrattamenti in famiglia a due anni di reclusione e cinquemila euro di risarcimento danni provvisorio.

Anni di pestaggi e minacce di morte

La lunga storia di abusi era iniziata nel 2017 quando lei, dopo essersi sposata in Marocco ad appena 18 anni, si era ricongiunta in Italia con il marito ed era andata a vivere con lui, il suocero e la cognata nella loro abitazione di Montegranaro. Immediatamente le era stato proibito di avere contatti con i suoi genitori, le era stato tolto il telefonino e avevano preso il via innumerevoli pestaggi, le violenze psicologiche, le minacce di morte e le presunte violenze sessuali, di cui era stato accusato anche il suocero, sotto processo con un procedimento a parte.

Presa a calci per farla abortire

Una volta il 30enne era arrivato persino a prendere a calci il ventre della sua giovane sposa per farla abortire per paura che potesse essere incinta dopo leggero ritardo mestruale. Lei aveva tentato diverse volte di chiedere aiuto ma il marito e il suocero l’avevano minacciata di morte, dicendole che sarebbe uscita da quella casa in una bara e che potevano fare di lei quello che volevano. La ragazza aveva subito molteplici pestaggi, le venivano negate le cure necessarie e veniva segregata in casa finche le ferite non erano rimarginate e i segni delle aggressioni scomparsi.

Abusi sessuali anche dal suocero

La vittima aveva raccontato che, oltre ai maltrattamenti da parte del marito, era stata costretta a subire abusi sessuali da suocero quando rimaneva sola con lui. Poi il culmine dell’escalation delle violenze quando il 30enne l’aveva colpita a pugni in faccia, facendola sanguinare per poi stringerle le mani intorno al collo fino farle perdere quasi i sensi. Quella volta, con l’aiuto della cognata 14enne, era riuscita a recarsi al pronto soccorso di Fermo, dove però era stata subito raggiunta dal marito per essere e portata via con la forza. In quel caso anche la cognata era stata picchiata per punizione. Ma sempre la cognata l’aveva aiutata a contattare il fratello a Milano, che si era recato a Montegranaro e aveva accompagnato la sorella dai carabinieri per denunciare tutto. Da qui l’indagine, il rinvio a giudizio, la prima condanna a otto anni, quindi il ricorso in Appello con la riduzione della pena e l’assoluzione per le violenze sessuali.