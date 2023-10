Pestato e abbandonato nei campi. Condannati tre suoi conoscenti

Si erano resi protagonisti di una vera e propria spedizione punitiva contro Paolo Bassani, un 45enne di Montegiorgio dipendente di una ditta di gomme, che avevano massacrato a sprangate, fratturandogli le gambe, le ginocchia e le braccia, per poi abbandonarlo nelle campagne adiacenti al fiume Tenna. A otto anni dal terribile pestaggio è arrivata la pesante sentenza del giudice del tribunale di Fermo, che ha condannato tre degli imputati, difesi dall’avvocato Ornella Carlini, e assolto uno dei quattro per insufficienza di prove. Severe le pene comminate: quattro anni e tre mesi, più 15.000 euro di risarcimento provvisorio per Massimo Tomassini, 56 anni, titolare di un’azienda agricola di Fermo e cognato della vittima, per suo nipote Marco D’Angelo, 33 anni, di Acquasanta e per Amedeo Certelli, 86 anni, imprenditore agricolo di Fermo. Simone Grilli, 33 anni, di Monteprandone, come detto, è stato invece assolto con la formula del dubbio. I quattro erano stati chiamati a rispondere del reato di lesioni gravissime in concorso, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, per i fatti accaduti la notte tra il 4 e il 5 dicembre 2016. Soddisfatto all’uscita dall’aula il legale della vittima, l’avvocato Andrea Albanesi, che ha rilasciato solo una telegrafica dichiarazione: "Bassani è soddisfatto dell’esito, che lo riconosce vittima di una barbara immotivata aggressione". Era stato un furto a scatenare la spedizione: i quattro volevano punire il dipendente della ditta di gomme perché ritenuto complice del colpo, ma in realtà il 45enne era totalmente estraneo. Tutto era iniziato quando, all’1.30, la centrale operativa del commissariato era stata allertata dai sanitari del pronto soccorso di Fermo, che stavano prestando assistenza a un uomo di Montegiorgio, con numerose ferite e fratture dovute ad un’aggressione. Ripresosi dal trauma e dallo spavento, il 45enne aveva riferito di essere stato aggredito da suoi conoscenti, perché ritenuto responsabile di un furto nell’abitazione di suo cognato, avvenuto la domenica precedente. Aveva quindi raccontato di aver ricevuto la visita di D’Angelantonio, che lo aveva invitato a salire in macchina con il pretesto di volergli parlare di un furto subito dallo zio. Ignaro della trappola, Bassani aveva accettato di salire in auto, ma era stato trasportato nelle campagne di Monterubbiano, in un casolare in uso a Certelli, dove era stato massacrato a sprangate. Quando era risultato evidente che Bassani non avesse informazioni da dare, era stato abbandonato sul ciglio di una strada nei pressi del circuito di motocross di Grottazzolina, con l’ordine di riferire ai soccorritori di essere stato investito da un’auto pirata. Sulla base delle dichiarazioni della vittima, i poliziotti erano risaliti all’identità degli autori della spedizione punitiva che, però, si sono sempre dichiarati estranei ai fatti. Di tutt’altro avviso il giudice del tribunale di Fermo che ha riconosciuto Tomassini, come il mandante, e D’Angelantonio e Certelli, come gli esecutori.

