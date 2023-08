Pet therapy al reparto di Pediatria a Fermo: i cani regalano sollievo ai pazienti

Fermo, 23 agosto 2023 – Un territorio che non si dimentica della sanità, di chi non passa un momento bello e ha bisogno di aiuto e vicinanza. Mentre ci si prepara alla ripresa dopo l’estate, arrivano regali importati all’azienda sanitaria di Fermo che muove i primi passi in autonomia, dopo la riforma voluta dalla Regione Marche.

È di fine luglio la comunicazione da parte della Fondazione Carifermo, con la firma del presidente Giorgio Girotti Pucci, di una nuova importante donazione che rientra nelle finalità della banca, a supporto della sanità e della cultura del territorio, oltre che dei problemi sociali. Ecco allora che nei prossimi mesi arriverà all’ospedale di Porto San Giorgio una nuova strumentazione all’avanguardia, per snellire le liste di attesa per la mammografia e insieme garantire un quadro chiaro ed efficace ai fini della prevenzione.

La Fondazione ha acquisito un mammografo digitale con sistema di tomosintesi integrata e completa, con una strumentazione digitale di altissimo livello che offrirà davvero immagini chiare e definite, per evidenziare qualsiasi presenza di tumore al seno. Il direttore generale Gilberto Gentili ha preso atto della donazione me ha predisposto tutte le autorizzazioni necessarie, per preparare l’installazione a Porto San Giorgio che è già luogo di esami e indagini per l’attività di prevenzione delle malattie. Il valore della donazione supera i 150 mila euro, si tratta dell’ennesimo intervento della Fondazione che in ambito sanitario spende gran parte del suo bilancio.

Fa seguito , invece, a una sperimentazione che c’è stata lo scorso maggio al reparto di Pediatria la donazione dell’associazione Magicabula, più contenuta nel valore economico ma di immensa rilevanza terapeutica e psicologia, che sostiene il percorso di pet therapy all’interno dell’ospedale Murri.

I cani dell’associazione Magical Pet sono già protagonisti di numerosi interventi all’ospedale Salesi di Ancona, si sono riscontrati in maniera oggettiva i benefici che gli animali addestrati portano ai piccoli pazienti e dunque è un sogno che si avvera quello di vedere anche per i prossimi mesi i ‘dottori’ a 4 zampe tra le corsie dell’ospedale fermano, in uno dei reparti che ha più bisogno di supporto.

Pochissimi i pediatri in servizio, tutti sotto pressione e di grande umanità ed esperienza ma fortemente sotto organico, tanto che Pediatria è uno dei reparti che deve ricorrere alla collaborazione delle cooperative di medici per coprire soprattutto i turni di notte. Magicabula è tornata con i suoi clown vicino ai piccoli ricoverati, arriveranno anche i cani a offrire sorrisi e sollievo nel posto in cui i bambini non dovrebbero proprio stare, su un letto di ospedale alle prese con problemi di salute.