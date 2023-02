Petizione contro l’abbattimento delle tamerici "Assicurano ombra e decoro da mezzo secolo"

"No all’abbattimento delle tamerici site sul lungomare sud, no ai parcheggi a ridosso della ciclabile", tornano alla carica le associazioni ambientaliste contro il progetto del nuovo lungomare: dopo aver svolto una pubblica assemblea duramente contestandolo e presentando proposte alternative, secondo loro più adeguate, più rispettose dell’ambiente e maggiormente garanti della sicurezza, lanciano online la petizione: "Salviamo le tamerici sul lungomare sud e no ai parcheggi nei pressi della ciclabile". Il fatto è che, dopo reiterati inutili tentativi di convincere l’Amministrazione a modificare il progetto di rifacimento del lungomare, tenendo conto delle loro indicazioni, le associazioni ambientaliste hanno deciso di dare voce ai cittadini tramite una petizione online su change.org, chiedendo in maniera specifica di non eliminare le tamerici e non prevedere parcheggi prossimi alla pista ciclabile. La petizione sarà condivisa su tutti i social nella speranza che la gente la usi per difendere il proprio diritto a una città più bella e vivibile.

Il link per accedere alla petizione è: https:chng.itqkkPPLC2. "Questa iniziativa – spiegano le stesse associazioni – è legata al fatto che l’Amministrazione sta approvando un progetto di rifacimento del lungomare sud (dal porto alle Cannossiane) che prevede il complesso e costosissimo espianto delle oltre 50 tamerici, che da più di mezzo secolo assicurano ombra e decoro, con una altissima probabilità che muoiano. Lo scopo è di mettere al loro posto qualche decina di parcheggi, che possono invece essere facilmente reperiti nelle aree circostanti. Gli stessi toglieranno spazio ai pedoni e saranno a ridosso di una pista ciclabile di soli 2,5 metri, un’ampiezza assolutamente insufficiente ed inferiore agli standard della Ciclovia Adriatica Nazionale, di cui farà parte. Oltre a costituire una bruttura, lo scorrimento delle auto tra due file di parcheggi sarà una fonte di pericolo e rallentamento del traffico. Le Associazioni firmatarie hanno da mesi denunciato questi errori grossolani, elaborando una dettagliata proposta alternativa, che lascia le tamerici dove sono. Adesso è il momento di scongiurare questo scempio, firmando la petizione". Queste le associazioni: comitato per la mobilità dolce, comitato per la salvaguardia di viale Cavallotti e del verde di Porto San Giorgio, Fiab Costa, Italia Nostra, Legambiente, Società Operaia di Porto San Giorgio.

Silvio Sebastiani