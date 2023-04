Petracci ha donato un quadro al Comune

L’assessore al Bilancio Alessandra Petracci ha acquistato e poi donato al Comune un’opera dell’artista sangiorgese “Frajambo”. L’iniziativa, che si inserisce all’interno del programma delle feste patronali, è stata presentata venerdì nella sala consiliare del Comune in sala consiliare in occasione della collocazione dell’opera sulla parete sinistra. Sono intervenuti l’autore, al secolo Francesco Valeri, il sindaco Valerio Vesprini, il presidente del Consiglio comunale Fabio Bragagnolo e la giunta municipale: “Ho voluto donare l’opera alla città principalmente per l’attaccamento alla festa del Patrono San Giorgio che ci apprestiamo a vivere – ha detto Petracci - . Ho scoperto questa rappresentazione tra quelle realizzate da Frajambo e mi ha subito colpito. Valeri nasce come pittore di murales, è abituato a lavori di grandi dimensioni ed in città è noto e apprezzato. La bellezza del colore utilizzato incontra le geometrie: nell’unione l’artista esprime i suoi sentimenti e la realtà che lo circonda. Mi piace che vengano valorizzati i giovani della città e chi sceglie di rimanere con il proprio talento”.Valeri ha poi spiegato che l’opera, intitolata “Jambo e il drago”, proviene dalla mostra “Masai Adriatico” tenutasi di recente a Milano