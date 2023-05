Petracci: l’avanzo del 2022 finanzierà tante opere

La Giunta di Porto San Giorgio ha approvato, nell’ultima seduta dei giorni scorsi, il bilancio del conto consuntivo 2022. L’assessore di riferimento Alessandra Petracci rende noto che la gestione finanziaria 2022 si chiude in avanzo, con somme vincolate, per oltre 1,8 milioni di euro, con 808.809 euro destinati agli investimenti e 769.024 euro di risorse ’libere’.

"I risultati finanziari sono stati raggiunti grazie ad una oculata gestione delle risorse pubbliche – spiega Petracci – . Il dato positivo che emerge consentirà all’Amministrazione comunale di finanziare varie opere pubbliche con particolare riferimento alle piazze, tra cui piazza Mentana, alle strade per le quali non si fa mai abbastanza, come alla cura del verde. Parte dell’avanzo vincolato verrà destinato ad interventi nel sociale, settore a cui teniamo in particolar modo e che intendiamo sostenere soprattutto in questo momento storico, in cui le fasce povere della popolazione si sono impoverite sempre di più, fino addirittura a non riuscire a soddisfare il proprio sostentamento. Il documento permetterà di confrontarsi sulla destinazione di fondi anche per altri settori primari per la città quali turismo e commercio. Il sindaco Valerio Vesprini aggiunge che il Consuntivo “ci permette di essere vicini alle esigenze dei cittadini. L’approvazione della Giunta dimostra che l’Ente è in buono stato di salute. Gli avanzi sono legati a vincoli di Bilancio che intendiamo spendere per le necessità della comunità".