Petrini, c’è aria di candidatura a sindaco

È una calma apparente quella che regna intorno ai movimenti che si stanno preparando alla competizione elettorale delle amministrative. Sia pure sotto silenzio, si susseguono incontri tra componenti politiche e civiche in vista della definizione di candidature e alleanze e, come si conviene in ogni pre campagna elettorale che si rispetti, impazzano le indiscrezioni. Così, per quanto riguarda la compagine di centrosinistra, finora la più silente e abbottonata in assoluto, i rumors danno per molto prossima l’uscita pubblica dell’ex sindaco, ex vicepresidente della Regione ed ex parlamentare, Paolo Petrini, per comunicazioni importanti relative alla sua possibile candidatura a sindaco. Tuttavia, c’è chi assicura che la componente civica dell’attuale maggioranza potrebbe dividersi intorno alla eventualità di una candidatura in capo al Pd, e che alcuni civici, piuttosto che sostenerla, preferirebbero confluire in altra coalizione con preponderanza di quote civiche, ma dove potrebbe accasarsi anche il Terzo Polo. Resta l’attesa intorno alle scelte dell’ex candidato sindaco, Alessandro Felicioni che, lasciato il Laboratorio Civico, sta effettuando un intenso giro di consultazioni (diciamo così), sempre presente in incontri più o meno ‘carbonari’ con forze politiche e civiche (anche vicine alla maggioranza) e dicono sia intenzionato, a breve, a sciogliere le riserve. E il centrodestra? Al momento, le posizioni di FdI da una parte e Lega e Fi dall’altra (accanto a Gian Vittorio Battilà del Laboratorio Civico, unico candidato sindaco ufficiale) restano distinte, ma i beninformati assicurano che c’è un lavorio sotterraneo degli organi superiori, per far fare un passo indietro a chi ha fatto fughe in avanti, per ricondurre tutti all’ovile del centrodestra. Intorno a quale candidato? Ancora non si sa.

m. c.