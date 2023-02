Petrini chiama a raccolta alleati civici

È stato il candidato sindaco in pectore indicato dal Pd, Paolo Petrini, a convocare una riunione con gli alleati storici, quei civici che sono parte integrante dell’attuale maggioranza. Il motivo? Per capire se saranno della partita e se ci sono le condizioni per riproporre la stessa coalizione. Perché, è pur vero che Petrini si avvia a essere il candidato sindaco del centrosinistra ma, prima di uscire allo scoperto (ancora ieri rispondeva con un ecumenico ‘Pazienza’ al nostro tentativo di contattarlo) dovrà pur sapere se, dietro di lui, oltre alla bandiera del Pd, c’è qualcun altro.

Così, lo ha chiesto espressamente ai Popolari Uniti per Porto Sant’Elpidio che fanno capo a Milena Sebastiani, a Civico Impegno i cui referenti sono Vitaliano Romitelli e Sergio Ciarrocca, alla Città del Fare (dove i rumors danno l’assessore di riferimento, Marco Traini come il più recalcitrante ad appoggiare il candidato Pd). Ma risposte non ne ha avute nel senso che tutti hanno chiesto tempo. Se perché vogliosi di valutare altre opportunità - "anche andare da soli, perché no?" butta là Romitelli, senza particolare convinzione in realtà - o se per alzare la posta, non è chiaro.

"Stavolta, sembrava esserci la possibilità di avere un nostro candidato civico – dice l’assessore Vitaliano Romitelli –, ovvero Milena Sebastiani, ma questa ipotesi è tramontata. Che faremo? Vedremo cosa deciderà il nostro gruppo. Vero è che siamo sempre andati avanti con il centrosinistra e ci richiamiamo a quell’area". Ma non si sbilancia oltre. Tutto da decidere anche per la Sebastiani che dà per assodata la candidatura di Petrini, una decisione che ritiene sia stata presa da tempo dal Pd e, nel contempo, quasi smentisce di aver fatto un passo indietro. E confessa: "Non ho ancora deciso che cosa fare" lasciando alla libera interpretazione se si riferisce alla candidatura a sindaco, o a una ricandidatura come consigliere oppure ancora se guarda a tutt’altra coalizione. Intanto, venerdì, la Coalizione Civica creata da Alessandro Felicioni &C si presenta pubblicamente alle 21,30, a La Piccola.

Marisa Colibazzi