Petrini: "Città piena di energie da far vivere"

La prima uscita pubblica del candidato sindaco del centrosinistra, Paolo Petrini è stato un ‘one man show’: lui da solo, sul pulpito della nuova sala ‘Gigli’ - "tutt’altra cosa rispetto a quando, da giovane, venivo qui a vedere le americanate" ironizza - davanti a una platea gremita, con tanti esponenti del suo ex partito, il Pd (compresa la neo segretaria regionale, Chantal Bomprezzi), sostenitori e diversi infiltrati delle coalizioni avversarie.

"Confesso i miei peccati", esordisce: "Ho fatto il sindaco e anche parecchie altre cose che forse possono essere utili alla città". Nessun riferimento alle liste che lo sostengono. In questa prima uscita "che mi serviva anche per riprendere un po’ di confidenza con tutto questo" confida a fine serata, parla solo di linee programmatiche. E il leit motiv è uno: "L’attenzione deve spostarsi dalle cose alle persone, bisogna investire sulle persone. Vanno individuate le energie che ci sono in città" enuncia. Energie sono la manifattura, il volontariato, il potenziale turistico.

Paragona la città di Porto Sant’Elpidio che punta a tornare a governare, a un ciclista pronto a scattare: "La città è piena di energie e potenzialità, ma non riesce a vedere in quale direzione scattare. Non mi interessa far vincere la sinistra o far perdere la destra. A me interessa far vincere Porto Sant’Elpidio". Sul turismo, bene la difesa della costa, bene la ristorazione e l’accoglienza diffusa "ma serve un nuovo piano di spiaggia per un nuovo modello di offerta turistica".

Sull’ex Fim, "l’apposizione del vincolo è stata una ingiustizia clamorosa ma oggi ci vuole ragionevolezza e trovare il giusto compromesso tra storia e aspettative dei cittadini". Grande l’attenzione verso i giovani "che vanno aiutati materialmente dal Comune". Tocca svariati punti, Petrini, (ambiente, energia, cultura, terza età) ma non si smarca da un discorso ostico sui quartieri: "Una cittadina mi ha detto che la Faleriense deve diventare il centro. Non ci sarebbe neanche bisogno di spiegare perché molto si fa soprattutto in centro. E’ evidente che questo è un aspetto sensibile, che però va superato".

Sui 22 milioni di euro (ripete la cifra abnorme più volte) che la Provincia sinvestirà per il nuovo polo ‘Urbani’, il candidato Petrini osserva: "Possibile che si spendano tutti questi soldi per rifare una scuola neanche così obsoleta? Forse andrebbero fatte riflessioni più accurate. Li avessero investiti per formare i nostri giovani – ironizza – saremmo diventati meglio della Silicon Valley".

Marisa Colibazzi