Petrini e il processo ’spese pazze’ "La mia candidatura resta tale"

"No, non sono affatto preoccupato e questo non cambia nulla per quanto riguarda la mia candidatura", sempre schietto e diretto, il candidato sindaco Paolo Petrini risponde così a chi gli chiede se lo preoccupa, o rischi di condizionare il regolare andamento della campagna elettorale il fatto che, proprio in questi giorni, stia andando avanti ad Ancona, il processo per le cosiddette ‘spese pazze’ che si sta trascinando da circa 15 anni e che vede coinvolti ex amministratori regionali.

Nel frattempo, la costruzione della coalizione (l’unica di centrosinistra continua) e Petrini glissa con eleganza sulla domanda se i 5Stelle alla fine sosterranno la sua candidatura o meno. Intanto, Massimiliano Ciarpella e i suoi, da ieri, hanno cominciato a scendere in piazza, tra le bancarelle del mercato settimanale, tanto per cominciare a farsi vedere e a stare tra la gente, e al momento, non sono previste new entry nel suo schieramento, a meno che non si aggreghino soggetti che ci siano appoggi dall’esterno. Infine, per Gian Vittorio Battilà, ieri, è stato d’obbligo il selfie davanti ai primi maxi manifesti elettorali affissi in città. Manifesti che, per dovere di completezza, dovranno essere ristampati per aggiungere alle 6 liste annunciate, le due (non più tre) liste civiche della Coalizione civica: Pse Senza Fili e Città e Futuro.

m. c.