Petrini: gli spazi commerciali sfitti devono rinascere

Il candidato sindaco Paolo Petrini, a differenza dei suoi competitor, si presenta da solo dinanzi ad un uditorio solitamente numeroso nelle varie zone della città, affronta tematiche generali e più specifiche del singolo quartiere. Alla Corva ha parlato della nuova scuola primaria ‘Collodi’ "il cui inizio dei lavori è imminente, di una scuola per l’infanzia da realizzare nell’attuale sede della ‘Collodi’" e del beneficio che deriverà dall’Oratorio da parte della parrocchia. Alla Faleriense, Petrini si è soffermato sul commercio, su un progetto sperimentale che pensa di attuare nel quartiere, lungo via Marina, investendo risorse pubbliche, per rafforzare la presenza dei piccoli negozi nei quartieri, ritenendo che strade vuote e senza negozi sono uno dei principali indici di insicurezza. "Lavoreremo per far rinascere gli spazi commerciali sfitti, con agevolazioni finalizzate all’abbattimento del canone d’affitto, con agevolazioni Imu per i proprietari, riducendo o esentando dal pagamento della Tosap o della Tari". Tra gli altri temi: sanità, ipotesi centro diurno per anziani, creazione di centro unico dei medici di famiglia, maggiore integrazione col mondo del volontariato e, non ultima, la sicurezza.