"Petrini inadeguato Tanti errori del circolo"

Luca Piermartiri, segretario della Federazione provinciale del Pd (assessore revocato del secondo mandato di Nazareno Franchellucci) aveva assicurato che sulle elezioni amministrative della sua città si sarebbe pronunciato dopo il ballottaggio, facendo prevedere toni tutt’altro che concilianti. Così, appena chiuse le urne e consumatasi una disfatta storica per il centrosinistra (a questo punto assume un valore relativo il fatto che il Pd resti il primo partito in città, considerando che i due consiglieri, il sindaco uscente Franchellucci e la capogruppo uscente, Annalinda Pasquali, siederanno sui banchi della minoranza) è arrivato il momento del redde rationem e Piermartiri non usa i guanti bianchi verso i dem locali e, men che meno verso il candidato sindaco Petrini (fuori dal Pd da tre anni), annunciando un completo ‘repulisti’ del circolo. "La destra ha prevalso, è un dato di fatto, un augurio di buon lavoro al neo sindaco Massimiliano Ciarpella" è l’esordio all’insegna del diplomaticamente corretto e del bonton. Poi arrivano gli strali: "La sconfitta deriva da ormai demeriti per via di una serie di errori politici prima e durante questa tornata elettorale sui quali provvederò a confrontarmi con il circolo, ma che evidenzio da lungo tempo".

Conferma quello che era stato evidente da tempo, ovvero che "la segreteria provinciale ha sempre avuto perplessità sulla candidatura di Petrini poiché inadeguata in quanto fuori dal tempo, nonostante le sue esperienze pregresse". Rivela che "avevamo proposto al segretario di circolo (quel Mariano Langiotti che finisce anch’egli sulla graticola, ndr) una candidatura alternativa, ma poi hanno scelto autonomamente". Piermartiri prosegue: "La Federazione è stata sempre vicina a Porto Sant’Elpidio, sia con una presenza costante, sia con un supporto non indifferente dato dalla presenza dell’eurodeputata Camilla Laureti e della segretaria nazionale Elly Schlein che ha dato slancio al Pd, a sostegno del candidato, così come il mio impegno in città. Nonostante ciò, i miei timori si sono rivelati reali". E adesso? "Da segretario provinciale mi impegnerò per rilanciare il Pd elpidiense per un cambio totale e radicale che deve necessariamente esserci per il bene del partito, altrimenti la città non capirà. Ecco perché servirà un nuovo gruppo dirigente con nuovi focus di gestione e comunicazione, sia sull’aspetto politico che amministrativo".

Marisa Colibazzi