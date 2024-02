Petrini: "Interventi su parchi e strade"

Parchi, manutenzione stradale e sicurezza per la viabilità, questi i lavori che interesseranno Montegiorgio nelle prime settimane di primavera. Lavori programmati dall’Amministrazione comunale che stanno prendendo forma proprio in questi giorni, è stato l’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Alan Petrini a fare il punto della situazione. "E’ stato cantierizzato da qualche giorno l’intervento di sistemazione del marciapiede in via Giotto nel capoluogo – spiega Alan Petrini –. Era un intervento che non era più rinviabile, in questa zona esisteva sta già marciapiede che a causa dell’usura si era particolarmente rovinato. Vista la presenza dei bambini che frequentano l’Infanzia e del traffico dei residenti, per garantire una maggiore sicurezza avevamo già da tempo predisposto questo intervento e messo a bilancio 26.000 euro. I lavori saranno terminati entro la primavera. Altro cantiere che partirà a giorni riguarda tutta l’area residenziale di Castagneto, dove grazie ad un bando della Regione Marche siamo riuscito ad ottenere un finanziamento di 360.000 euro. I lavori prevedono la riqualificazione del parco intitolato a Baden Powell: la sistemazione dei giochi e degli arredi, il rifacimento della recinzione, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di un parcheggio destinato a persone con disabilità. Quando saranno terminati questi lavori sarà effettuata anche una nuova asfaltatura delle strade in prossimità del parco. Anche in questo caso i lavori dovrebbero terminare entro la primavera". Sono di natura differente i lavori che stanno interessando la frazione di Piane di Montegiorgio, in questo caso si stratta di un intervento molto più corposo del valore complessivo di 550.000 euro. "Come avevamo annunciato – conclude Petrini – nel 2023 avevamo predisposto l’ampliamento delle rete fognaria di Piane visto che negli ultimi decenni la popolazione è aumentata era necessario intervenire per rispondere alle necessità dei residenti. La prima parte dei lavori è terminata, nel senso che i sotto servizi e le fognature sono state tutte sostituite e ampliate come da programma. Attenderemo che le temperature si alzino un po’, questo per rendere il secondo intervento più efficace e duraturo, ovvero asfaltare le 12 strade che sono state interessate dai lavori degli ultimi mesi e rendere tutto il contesto urbano più sicuro e vivibile. Lavori che siamo fiduciosi di portare aventi in primavera".

Alessio Carassai