Petrini: "Salviamo i nostri distretti. Calzature e cappello sono a rischio"

"Occorrono risposte immediate per frenare la crisi e gli effetti dei dazi che stanno colpendo i Distretti del calzaturiero e del cappello". Sono le parole di Alan Petrini, vice sindaco di Montegiorgio e Segretario provincia di Fermo della Lega che ha voluto proporre una riflessione sull’attuale crisi, che sta investendo i due principali distretti produttivi del territorio. "A una crisi ormai strutturale – spiega Petrini - si aggiungono i nuovi dazi da parte degli Stati Uniti, che rischiano di compromettere ulteriormente la tenuta economica e l’occupazionale di due comparti simbolo del nostro territorio. Non possiamo permetterci che intere filiere produttive vengano sacrificate nel silenzio generale. Come figlio di artigiani del settore calzaturiero, conosco i sacrifici quotidiani di chi ha costruito, con passione e competenza, un’eccellenza del Made in Italy. Questi distretti, secondo i dati Istat per il periodo gennaio – dicembre 2023, incidono per circa 1 miliardo di volume d’affari, solo da essi, ne provengono poco più di 700 milioni ed a livello regionale sempre negli stessi periodi, su un totale di 9 miliardi, ne provengono quasi 2 milioni". Queste le considerazioni prima di passare a valutazioni più pratiche.

"È urgente che l’Europa – conclude Petrini - apra una riflessione seria sulla possibilità di sospendere o riformare il Patto di Stabilità che rappresenterebbe un’opportunità concreta per i Paesi membri di mettere in campo politiche economiche straordinarie. L’abbattimento di questo vincolo potrebbe aprire nuove opportunità per il Governo italiano di sostenere le imprese dei Distretti calzaturiero e cappello, offrendo risorse e strumenti per affrontare la difficile situazione economica internazionale. Tali strategie permetterebbero di tutelare l’occupazione, aumentare la competitività e garantire un futuro certo per questi settori storici".

a.c.