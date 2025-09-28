Petritoli, primo matrimonio gay

Dopo le unioni civili simboliche tra persone dello stesso sesso, a Petritoli si è celebrata la prima unione istituzionalmente riconosciuta tra due donne. Le coniugi hanno pronunciato il loro ‘sì’ nella suggestiva location dell’Orto dell’Asilo, provenienti dalla Germania, mentre il rito è stato celebrato dall’assessore Marco Vesprini per la recita in lingua italiana e tradotto da un’ex turista tedesca insediatasi in Valdaso.

L’unione istituzionalmente riconosciuta dagli Stati italiano e tedesco, permette di fare il punto sul consolidamento del fenomeno dei matrimoni esteri, sempre più affermato in Valdaso e nel Fermano, ma in modo incisivo proprio a Petritoli. E’ qui che circa 15 anni fa, prese il via il fenomeno dei matrimoni esteri, fino ad arrivare al recente riconoscimento di Petritoli, ‘Città wedding destination delle Marche’.

Con uno sguardo di gratitudine verso le amministrazioni comunali meritevoli di aver promosso l’edificazione del fenomeno, oggi è possibile redigere ottimi bilanci in termini di accoglienza turistica. Da gennaio a metà settembre, sono stati accolti 21 gruppi di turisti (13 provenienti dagli Stati Uniti e 8 dall’Europa) di cui 19 per la celebrazione di nozze e 3 per trascorre vacanze. Il dinamismo si traduce in oltre 1500 presenze, di cui circa 800 provenienti dall’America, Canada e India.

Proprio l’India è il luogo d’origine della recente coppia di sposi, la cui celebrazione e festeggiamenti si sono protratti per tre giorni al centro storico (due dedicati al rito indiano e uno al rito occidentale). Colori, profumi, armonia e raffinatezza del contesto legato alle nozze, hanno invaso e affascinato i residenti del borgo di Petritoli.

Stimolo al fenomeno dei matrimoni esteri, è infatti l’unione di intenti tra amministrazione comunale, associazioni, attività commerciali e cittadini stessi. Non si può però parlare del wedding a Petritoli e in Valdaso, senza fare riferimento all’attività della cooperativa TurisMarche, impegnata sul fronte della promozione e accoglienza turistica, dal 2014.

"Premettendo che il fenomeno sia radicato a Petritoli – commenta Danilo Federici, direttore – lo scopo di TurisMarche è promuovere la coralità del territorio. L’etica della cooperativa è promuovere ogni luogo unito al patrimonio umano che lo abita, così da conferire all’accoglienza turistica emozioni che lasciano il segno in ogni visitatore".

Paola Pieragostini