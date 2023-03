Petritoli scelto da Poste Italiane per il progetto Polis

Soddisfazione per il Comune, selezionato da Poste Italiane, tra i primi della Regione Marche, per la realizzazione del progetto ‘Polis. Casa dei servizi di cittadinanza digitale’. Si tratta di un progetto promosso dal governo e finanziato con i fondi Pnrr che valorizza i piccoli centri dotando gli uffici postali di servizi digitali con possibilità di garantire ai cittadini servizi sempre più diversificati, innovativi ed efficienti anche quelli erogabili dalla pubblica amministrazione quali ad esempio il rilascio di passaporti o carte di identità. Per avviare il progetto, gli uffici postali dovranno essere dotati di nuovi spazi che si aggiungeranno a quelli erogati da Poste Italiane. Pertanto la trasformazione dell’ufficio postale di Petritoli nella ‘Casa dei servizi di cittadinanza digitale’ richiede l’avvio di lavori per i quali si ritiene necessaria la chiusura al pubblico dello spazio in cui è attualmente ubicato l’ufficio, che resterà chiuso per adeguamento di locali, da martedì prossimo fino al 5 maggio con riapertura prevista per il 6 maggio. Nel frattempo l’ufficio postale sarà trasferito difronte l’ufficio turistico delComune. "Un risultato importante – commenta il sindaco Luca Pezzani –tenendo conto delle caratteristiche del nostro territorio, dell’attuale tendenza alla chiusura di sportelli bancari, della difficoltà di accedere talvolta a servizi della pubblica amministrazione causa la distanza dal luogo di erogazione aggravata spesso da periodi di attesa. Il nuovo ufficio postale offrirà tante funzioni che contribuiranno ad oltrepassare il divario digitale che separa le nostre piccole realtà dai grandi centri urbani".

Paola Pieragostini