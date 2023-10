Petrozzi: "C’è una seria crisi in maggioranza"

"Ridare dignità di rappresentanza allle forze politiche, svolgere un’approfondita verifica politica, affidare le deleghe all’urbanistica e lavori pubblici ad un tecnico esterno, la stessa cosa per ciò che riguarda il bilancio". Il consigliere comunale civico, Renzo Petrozzi autorevole esponente di maggioranza è il primo ad intervenire in merito alla sfiducia decretata dal sindaco, Valerio Vesprini, nei confronti del suo vice e assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli. Petrozzi contesta la decisione non in quanto tale "perché il primo cittadino ha esercitato una sua prerogativa", quanto per la motivazione addotta, vale a dire la mancata condivisione con lui della scelta di iscriversi a Fratelli d’Italia da parte di Salvatelli: "A lasciare stupefatti – dice Petrozzi - è che da parte degli esponenti a qualsiasi livello di Fratelli d’Italia non sia uscito neppure un commento". Secondo Pedtrozzi, però, esiste una contraddizione: da una parte si sostituisce un assessore perché non ha comunicato al sindaco di aderire ad un partito, dall’altra si omette che sia in Giunta che in Consiglio comunale figurano esponenti di Forze Politiche candidatisi nel 2022 in pseudo liste civiche:

"La lista insieme, infatti, era costituita da esponenti di Lega e Fratelli d’Italia, la lista “Per Porto San Giorgio” era in realtà di Forza Italia. Non si comprende perché Fratelli d’Italia abbia accettato di presentarsi senza simbolo alle comunali per appoggiare un candidato che era stato nove anni in giunta insieme al PD. Non c’è niente di male a fare politica nei partiti, i quali sono le fondamenta della democrazia. Pertanto è ora che questa situazione surreale abbia termine e che i partiti vengano fuori coi loro uomini e i loro simboli, costituendo dei gruppi consiliari coi propri nomi. E’ necessario e urgente, dopo la sfiducia al vicesindaco, fare il punto della situazione in maggioranza, poiché si è, nei fatti, determinata una seria crisi".

"E’ altresì importante – prosegue Petrozzi – che alle riunioni di maggioranza tornino a partecipare i segretari cittadini o gli esponenti politici di centrodestra. La verifica deve comportare un confronto politico-programmatico sulle criticità e i progetti da realizzare: non è possibile che le deleghe all’urbanistica ed ai lavori pubblici siano assommate nel ruolo di sindaco, già gravato dai numerosi impegni. In tali settori è indispensabile la figura di un assessore tecnico. Analoga riflessione concerne il bilancio, dove è urgente affidare la delega ad un tecnico, che sappia dirimere le questioni salienti quali tasse, Pnrr, gestione dei finanziamenti vari".

Silvio Sebastiani