Petrungaro elettrico. Scorza e Misuraca sono due certezze

Borghetto 6,5 Vuole sempre far ripartire il gioco subito. Tocca tanti palloni, a tratti è il vero play della squadra, molto preciso. Sul gol non può nulla.

Heinz 5 Si perde Fortesll’’uno a zero. In calo rispetto al Pineto. Santi 6 Un po’ insicuro col pallone tra i piedi. Cresce nella ripresa con interventi precisi.

Carosso 6,5 Buone letture di gioco, si spinge spesso in avanti. Qualche pallone perso di troppo nel finale di primo tempo. Subisce il brutto colpo di Omoregbe, speriamo nulla di grave (dal 45’ st De Santis s.v.). Niang 5,5 Molto meglio da mezzala che da esterno. Blindato dalla difesa avversaria non riesce a sfruttare il suo strapotere fisico, ma è sempre l’ultimo a mollare (dal 39’ st Gianelli s.v.).

Malaccari 5,5 Impreciso. Nonostante non sia il suo ruolo, da esterno ha fatto partite migliori (dal 23’ st Condello 5 Non riesce a incidere. Troppi errori). Scorza 7 Gestione palla autorevole. Importante anche in ripiegamento. Si incaponisce troppo in qualche occasione, ma partita di sostanza. Quella parata di Anacoura se la sognerà.

Misuraca 7 Eleganza allo stato puro, ma quando servono le legnate non si tira indietro. Giocata intelligentissima sul gol di Petrungaro.

Petrungaro 7,5 Secondo gol consecutivo, frutto di un finale di stagione di alto livello. Sempre il più elettrico in fase offensiva. Le piccolissime speranze di salvezza passano per i suoi piedi (dal 39’ st Marcandella s.v.). Giovinco 6 Non inizia bene, ma cresce con lo scorrere dei minuti. Davanti è dappertutto, buon apporto qualitativo (dal 23’ st Pistolesi 6 Impatta bene la gara. Bel sostegno sulla sinistra).

Sorrentino 6,5 Nel primo tempo Anacoura gli nega il gol. Viene spesso a prendere il pallone basso e dimostra di saper fare bene anche il regista offensivo. All. Andrea Mosconi 6 Approccio fin da subito rabbioso. La squadra non ha mai smesso di lottare, e gli applausi dei tifosi ne sono la conferma. Purtroppo però non basta.

fi. ro.