Pezzani gongola: "Le finanze del Comune sono in ottimo stato"

"Un risultato importante di cui andiamo orgogliosi. Le finanze del Comune sono in ottimo stato e tutte le voci di spesa sono sotto controllo". E’ il commento di Luca Pezzani, sindaco del Comune di Petritoli, a seguito della seduta di Consiglio durante la quale è stato approvato il rendiconto di gestione, esercizio finanziario 2024. Dall’analisi di bilancio emerge un risultato di amministrazione pari a circa 567mila euro quale espressione di una sana amministrazione che ha intercettato risorse da diversi bandi.

"Decurtati gli accantonamenti, i fondi vari e vincoli di diverso genere –spiega Pezzani – l’importo spendibile è pari a circa 170mila euro". Il sindaco spiega che l’amministrazione ha deciso (in questa fase) di destinare una parte dell’avanzo per lavori di efficientamento e sistemazione dell’illuminazione della Torre Civica e dei Tre Archi, mentre l’avanzo residuo sarà speso nel secondo semestre 2025.

"L’importo rimanente di 145mila euro – conferma – sarà destinato all’ampliamento dell’area giochi a Valmir, nonché per la compartecipazione al bando regionale per la realizzazione di nuovi marciapiedi". Dal Comune spiegano inoltre che, una parte dell’avanzo sarà utilizzata come compartecipazione al bando Borghi Accoglienti, nell’ambito del quale l’ente risulta già beneficiario di 150mila euro da destinare alla creazione di un bike park nella zona impianti sportivi e all’efficentamento del campo di calcio.

"L’ultimo l’avanzo spendibile sarà in gran parte rivolto ad investimenti in frazione Valmir – conclude – con l’ampliamento dell’area giochi la realizzazione di marciapiedi".

Paola Pieragostini