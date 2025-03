Pezzi di ricambio auto rubati, due condanne

Alla guida di un autocarro aveva perso il controllo del mezzo e si era ribaltato in autostrada con un carico di pezzi di vetture rubate. Un incidente imprevisto che aveva permesso così alla polizia di avviare un’indagine e di smascherare un giro di ricettazione che partiva dalla Puglia e si diramava a livello internazionale. Il conducente, un 40enne di Cerignola, e il proprietario del veicolo, un foggiano di 37 anni, sono finiti alla sbarra e, al termine del processo, sono stati condannati rispettivamente a due anni e a un anno e otto mesi per il reato di ricettazione in concorso.

Tutto era iniziato quando una pattuglia della sottosezione della polizia stradale di Porto San Giorgio era stata inviata sul luogo di un incidente sull’A14, in direzione nord, nel territorio di Porto Sant’Elpidio. Sul posto i poliziotti avevano accertato che un autocarro si era ribaltato sulla carreggiata e parte del carico trasportato, costituito da merce varia che poi emergerà essere destinata al Marocco, si era riversata sulla strada.

Dopo il recupero del mezzo gli agenti avevano verificato che il peso del carico trasportato era il doppio di quello consentito e con gli agenti di polizia giudiziaria del compartimento Marche, gli agenti della Stradale avevano identificato 77 parti di veicoli rubati qualche giorno prima in Puglia. Il carico era stato sequestrato e il conducente e il proprietario dell’autocarro denunciati.