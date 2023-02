Piane di Falerone Negozio prende fuoco

Improvvisamente esplode un violento incendio all’interno di un’attività commerciale a Piane di Falerone lungo viale della Resistenza proprio sotto la stagione si servizio Tamoil. L’allarme è stato lanciato intorno alle 20,20 di ieri e sul posto sono intervenute con estrema celerità tre squadre dei vigili del fuoco di Fermo che si sono prodigate per spegnere le fiamme, non sono ancora chiare le cause che hanno fatto sviluppare le fiamme, ma i danni sono ingenti.

I residenti delle abitazioni limitrofe hanno visto un fumo nero e denso sollevarsi dallo stabile accompagnato da qualche piccola esplosione tanto da lanciare l’allarme e chiedere l’intervento dei soccorsi.

Alle 21 di ieri non risultavano feriti, ma i vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte per domare l’incendio, i danni sono ancora da quantificare ma risultano molto gravi. La struttura era un negozio di con vari prodotti, dalla casa all’oggettistica.

Sono in corso accertamenti anche sulle cause che hanno scatenato le fiamme.

a. c.