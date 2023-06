Pianegonda sponsor dei ’Nastri d’Argento’ a Roma e Napoli

Pianegonda, brand nel settore della gioielleria in argento di design, è lieta di annunciare la sua partecipazione come sponsor ufficiale della 77esima edizione dei prestigiosi ‘Nastri d’Argento 2023’. Due eventi che si terranno: uno il 17 giugno a Napoli al teatrino di Corte di Palazzo Reale dove verranno consegnati i premi per le migliori serie tv 20222023 e, l’altro, il 20 giugno a Roma al Maxxi Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, dove, verranno invece consegnati i premi per il cinema. Nato negli anni 1990 e acquisito nel 2015 da Bros Manifatture, gruppo internazionale di gioielleria fondato nel 1979 da Lanfranco Beleggia, Pianegonda ha continuato a confermare il suo carattere innovatore e precursore nel settore della gioielleria di design. Pianegonda rafforza il suo legame con il mondo dell’arte e della cultura in generale e quello della filmografia in particolare realizzando opere che esaltano la personalità.