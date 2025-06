Pianeta teatro per ragazzi. Al via ’I teatri del mondo’

Dal 12 al 19 Luglio andrà in scena la 36esima edizione del Festival I Teatri del Mondo, storico appuntamento col teatro per ragazzi a Porto Sant’Elpidio realizzato dall’associazione Lagrú. I laboratori, da sempre valore aggiunto dell’iniziativa, partiranno il 14 luglio e si svolgeranno nella location di Villa Baruchello, con il coinvolgimento anche di altre realtà locali attente al mondo dei bambini e dei ragazzi. Da ormai diverse edizioni il festival sarà itinerante, si estenderà in tutti i quartieri di Porto Sant’Elpidio e interesserà città limitrofe come Sant’Elpidio a Mare, Monte Urano e Macerata, tra le altre. Un programma fitto ed internazionale come spiegato dal direttore artistico Oberdan Cesanelli e dal presidente Lorenzo Palmieri: compagnie da Spagna, Uruguay, Francia, Estonia e Paesi Bassi; tante realtà italiane tra cui la compagnia Divisoperzero che con Officina Prometeo ha vinto il premio In-Box Verde 2025. "Il coinvolgimento dei ragazzi è meraviglioso, con iscrizioni a giuria e laboratori polverizzate – spiega il sindaco Massimiliano Ciarpella – la presenza di compagnie internazionali, i patrocini importanti e le partnership sottolineano ancora di più il valore di un evento che è arrivato addirittura oltreoceano: un piacere ricordare la famiglia di Manhattan venuta a Porto Sant’Elpidio per partecipare al festival".

L’assessore Elisa Torresi ha posto l’accento non solo sul valore turistico ma anche su quello culturale "Nelle scuole ho percepito un’attenzione particolare delle nuove generazioni verso il teatro, è fondamentale". La presentazione diventa occasione per riflettere sul valore formativo del teatro. Sentito e doveroso il ricordo a Gianni Battilà, assessore alla cultura con cui il festival ha avuto inizio e al quale è dedicato il premio assegnato dalla giuria dei ragazzi. Nella serata conclusiva del 19 Luglio al parco San Filippo, scopriremo la compagnia vincitrice sia del premio della giuria dei ragazzi sia del premio assegnato dalla giuria di professionisti dello spettacolo. Ma il punto focale di tutto il festival sarà sempre quello di divertire e sorprendere le migliaia di piccoli spettatori con un’esperienza "dal vivo" di cui oggi più che mai riscopriamo l’importanza.

Nadir Tomassetti