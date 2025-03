Piani per il futuro del porto turistico. Ora gestione alla Sgds, poi il bando

"Quando accade un grande male, seguirà un grande bene", è la frase ad effetto, comunque ben augurante, con cui il vice sindaco, Fabio Senzacqua ha terminato il suo intervento e sciolto l’assemblea svoltasi ieri al Pic Pesca di tutti coloro che vivono ed operano nell’ambito del porto turistico: diportisti, operatori, gestori delle attività, associazioni. Argomenti in discussione la situazione attuale dell’infrastruttura porto sia dal punto di vista legale che operativo e la delineazione del suo futuro. Un’assemblea partecipatissima a testimoniare di quanto il porto stia a cuore dei sangiorgesi. E’ stata aperta dal sindaco Valerio Vesprini il quale ha fatto il punto della situazione ripercorrendo la vicenda giudiziaria che ha riguardato la Società Marina, gestore del porto, e che si è conclusa con la decadenza della sua concessione demaniale. Decretata dal Comune per morosità e per evitare il rischio di incorrere in danno erariale e sancita dal consiglio di Stato. Ora si tratta di operare una svolta radicale sistemando il passato e programmando il futuro che assicuri lo sviluppo della struttura portuale recuperando anche i diportisti che sono andati via Per indicare le linee che l’amministrazione comunale ha stabilito da seguire il primo cittadino cittadino passa la parola al suo vice Fabio Senzacqua da lui delegato al porto. Senzacqua in primo luogo comunica che il comune ha dato tempo alla Società Marina sino al prossimo 25 maggio per la riconsegna del porto.

Fa poi presente un tema particolarmente sentito: quello dei contratti in essere con dipendenti e diportisti evidenziando che l’amministrazione pur consapevole che la legge ne prevede la decadenza si impegna a trovare soluzioni per tutelare, per quanto possibile, gli interessi dei diportisti. Altro aspetto cruciale da lui rilevato è la gestione del porto in via transitoria fino all’esecuzione dell’evidenza pubblica con cui verrà scelto il nuovo gestore. L’intenzione è di affidarla alla società partecipata Sgds Multiservizi con l’obiettivo di garantire la continuità dei servizi e la sicurezza dell’area portuale.

Inoltre per favorire un confronto costante e una partecipazione attiva, il Comune intende istituire una consulta dedicata al porto. Questo organismo sarà composto da rappresentanti dei diportisti, delle associazioni e dell’amministrazione comunale, e avrà il compito di formulare proposte e soluzioni concrete per lo sviluppo futuro del porto Il Comune, pur non potendo farsi garante diretto dei debiti pregressi, si propone come facilitatore per affrontare questo periodo transitorio, aprendo un tavolo di ascolto e confronto con tutti gli intervenuti. L’obiettivo è coniugare le esigenze dei singoli con l’interesse collettivo". Durante l’assemblea si è verificata un po’ di confusione quando qualcuno dei presenti ha rivolto domande specifiche personali non restando soddisfatto delle risposte. Ma è stata solo una breve interruzione. Per il resto condivisione ed applausi.

Silvio Sebastiani